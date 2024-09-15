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Сегодня, 09:39

Умар: «Я ожидал большего от О'Мэлли. Надеюсь, Мераб не будет меня избегать»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (18-0) поделился мнением о поединке между экс-чемпионом в легчайшем весе Шоном О'Мэлли (18-1) и новым чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили (18-4).
«Я ожидал большего от Шона, Мераб хорошо выполнил свою работу. Надеюсь, он не станет избегать настоящего претендента. В любом случае, я готов», — написал Нурмагомедов в соцсети X.
Двалишвили победил О'Мэлли единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
Шон О`Мэлли
UFC
ММА

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