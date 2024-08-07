Умар Нурмагомедов: «Двалишвили, перестань плакать. Ты боишься, что я заберу у тебя все»

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (18-0) отреагировал на слова первого номера рейтинга в легчайшем весе Мераба Двалишвили (17-4), который сказал, что Нурмагомедов не заслуживает высокого места в рейтинге.

«Ян сражался за титул после 6 побед, О'Мэлли — после 4 побед. Мераб мог бороться за титул с Алджо в прошлом году. Ты должен перестать плакать. Ты просто боишься, что я заберу у тебя все», — написал россиянин в соцсети X.

Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена (17-5) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.