Умар Нурмагомедов и Марио Баутиста встретятся на турнире UFC 321

Россиянин Умар Нурмагомедов и американец Марио Баутиста встретятся на турнире UFC 321 на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 25 октября.

ММА UFC: Нурмагомедов — Баутиста

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 321. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев всех турниров можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

В прямом эфире бой покажут UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), канал «Матч! Боец», онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.

Начало поединка Нурмагомедова и Баутисты ожидается около 22.00 по московскому времени, рекомендуем подключаться к трансляции заранее.

В профессиональных ММА Нурмагомедов одержал 18 побед и потерпел 1 поражение. У Баутисты — 16 побед и 2 поражения.