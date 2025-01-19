Али Абдель-Азиз подтвердил, что Умар Нурмагомедов сломал руку в первом раунде боя против Двалишвили

Менеджер Умара Нурмагомедова Али Абдель-Азиз подтвердил, что боец сломал руку в первом раунде боя против Двалишвили на турнире UFC 311.

«Умар сломал руку в первом раунде. Никаких оправданий, никаких оправданий», — сказла Абдель-Азиз.

29-летний спортсмен на турнире UFC 311 единогласным решением уступил американо-грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили в соглавном поединке. 34-летний Двалишвили защитил пояс UFC в легчайшем весе.

В главном поединке вечера за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1).