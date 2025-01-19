Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:05

Али Абдель-Азиз подтвердил, что Умар Нурмагомедов сломал руку в первом раунде боя против Двалишвили

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Менеджер Умара Нурмагомедова Али Абдель-Азиз подтвердил, что боец сломал руку в первом раунде боя против Двалишвили на турнире UFC 311.

«Умар сломал руку в первом раунде. Никаких оправданий, никаких оправданий», — сказла Абдель-Азиз.

29-летний спортсмен на турнире UFC 311 единогласным решением уступил американо-грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили в соглавном поединке. 34-летний Двалишвили защитил пояс UFC в легчайшем весе.

В главном поединке вечера за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1).

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Махачев задушил Мойкано и защитил титул! Умар Нурмагомедов остался без пояса. Онлайн-трансляция UFC 311

UFC 311
Али Абдель-Азиз
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
ABC News узнал о потере билетов из-за переноса инаугурации Трампа в помещение
ВС России в ответ на атаки ракетами ATACMS нанесли удар по объектам ВПК Украины
В США сообщили о размещении в Европе модифицированных ядерных авиабомб B61?12
Алексей Швед подписал контракт с «Зенитом»
Оскорблял Макрона и предсказал бой с Махачевым. Кто подерется с Исламом вместо Царукяна
«Зенит» готовит новый супертрансфер. Кто такой Луис Энрике
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Ислам Махачев vs Ренато Мойкано и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Махачев — о победе над Мойкано: «Если оппонент дает даже небольшой шанс, я прикончу его»
Ислам Махачев превзошел показатель Хабиба Нурмагомедова по количеству побед в титульных боях UFC
Ислам Махачев победил Ренато Мойкано на UFC 311: видео удушающего приема чемпиона
Махачев задушил Мойкано в первом раунде! Но не обошлось без проблем
Махачев в первом раунде победил Мойкано на UFC 311
Махачев задушил Мойкано и защитил титул! Умар Нурмагомедов остался без пояса. Онлайн-трансляция UFC 311
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя