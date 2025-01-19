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Сегодня, 13:50

Белал Мухаммад не согласился с победой Двалишвили над Умаром на UFC 311

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад отреагировал на победу Мераба Двалишвили над россиянином Умаром Нурмагомедовым в соглавном поединке турнира UFC 311.

Двалишвили одержал победу единогласным решением судей.

«Умар 3:2», — написал Мухаммад в соцсетях, выразив мнение, что россиянин выиграл у соперника в трех раундах из пяти.

Двалишвили нанес Умару первое поражение в карьере. Ранее у Нурмагомедова было 18 побед в 18 поединках. На счету грузина теперь 19 побед и 4 поражения.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.

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UFC 311
Белал Мухаммад
Умар Нурмагомедов
UFC
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