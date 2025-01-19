Царукян отреагировал на победу Двалишвили над Умаром: «Машина! Просто зверь!»

Сегодня, 10:32
Российский и армянский боец Арман Царукян прокомментировал победу чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили над россиянином Умаром Нурмагомедовым в соглавном поединке турнира UFC 311.
Двалишвили одержал победу единогласным решением судей.
«Мераб! Машина! Просто зверь! Просто машина! Вот это просто красавчик», — сказал Царукян в видео, где он смотрит трансляцию поединка в момент оглашения судейского вердикта.
Царукян должен был подраться за титул в легком весе в главном поединке UFC 311, но из-за травмы снялся за день до боя. Вместо него соперником россиянина Ислама Махачева стал бразилец Ренато Мойкано. Махачев победил удушающим приемом в первом раунде.
«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.