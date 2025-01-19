Двалишвили показал на пресс-конференции травмы, полученные до поединка с Нурмагомедовым

Американо-грузинский боец Мераб Двалишвили после боя с россиянином Умаром Нурмагомедовым показал на пресс-конференции, как выглядела его травмированная нога. Он получил повреждения за несколько месяцев до турнира UFC 311.

Двалишвили показал травмы на ноге, полученные до поединка с Нурмагомедовым. Фото Скриншот трансляции

Двалишвили единогласным решением одержал победу над Нурмагомедовым на UFC 311 и защитил пояс в легчайшем весе. Он одержал 19-ю победу в карьере при 4 поражениях. Нурмагомедов потерпел первое поражение. На его счету остается 18 побед.

Турнир UFC 311 прошел в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США). В главном поединке вечера за титул чемпиона в легком весе россиянин Ислам Махачев победил бразильца Ренато Мойкано.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.