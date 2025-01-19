Мераб Двалишвили после победы над Умаром Нурмагомедовым: «Я могу умереть — и умру счастливым»

Американо-грузинский боец Мераб Двалишвили прокомментировал победу над россиянином Умаром Нурмагомедовым в соглавном поединке турнира UFC 311.

34-летний боец выиграл единогласным решением судей. Он нанес сопернику первое поражение в карьере и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Спасибо всем, кто поддерживал меня, особенно грузинам со всего мира. Вы знаете, что я всегда тренируюсь, я машина. Когда я принял этот бой, у меня была травма голени, большая сечка и инфекция. Я взял бой на 6-недельном уведомлении. Нога постоянно болела, плюс у меня были боли в пояснице.

Умар жесткий боец, он хорош. Он называл меня старым, да, я старый, но я пашу каждый день и я человек старой школы. Я верю в старую школу. Не позволяйте никому буллить вас и недооценивать. Весь мир был против меня, но мне насрать, я верил в себя и верил в тяжелую работу. Мне все равно, откуда, я, я из деревни, я работал на стройке, а Умар всю жизнь тренировался. Да, Абдулманап великий, но я верил в себя. Я могу закончить сегодня карьеру, могу умереть и умру счастливым. Я люблю мою страну, Грузию, и спасибо, Америка!» — сказал Двалишвили на ринге.

В главном поединке UFC 311 за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1).

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 311.