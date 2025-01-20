Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:25

Нурмагомедов показал состояние своей руки спустя сутки после боя c Двалишвили

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Российский боец Умар Нурмагомедов показал состояние своей руки спустя сутки после боя против Двалишвили.

Нурмагомедов на турнире UFC 311 единогласным решением уступил американо-грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили в соглавном поединке. Это было первое поражение бойца в карьере. 34-летний Двалишвили защитил пояс UFC в легчайшем весе.

В интервью после поединка 29-летний российский боец признался, что не мог наносить удары, так как в первом раунде сломал руку.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский БПЛА над семью регионами России
Ynet узнал о «подарке на память» от ХАМАС освобожденным заложницам
В Госдуме напомнили о штрафах за неправильную утилизацию елки
Джокович отказался давать интервью телеканалу-вещателю на Australian Open
«Зенит» скоро объявит о сделке на 40 млн, «Динамо» нашло топовых россиян вместо Бителло. Трансферные слухи РПЛ
Йоханнес Бе объявил о завершении карьеры по окончании сезона
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Ислам Махачев vs Ренато Мойкано и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Корешков: «Царукян подставил UFC, он свел на нет все старания организации»
Борисов: «Два первых раунда забрал Нурмагомедов, последние три — Двалишвили»
Борисов: «Пока Махачев и Мойкано работали в стойке, бразилец был конкурентен»
Умар Нурмагомедов: «Не считаю, что я проиграл Двалишвили, даже если весь мир будет убеждать в обратном»
Хабиб Нурмагомедов: «Умар вчера показал, что он — один из лучших в мире»
Махачеву нужно дать реванш Царукяну, Умар еще может стать чемпионом. Выводы после турнира UFC 311
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя