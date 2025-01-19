Петр Ян поздравил Двалишвили с победой над Умаром Нурмагомедовым

Российский боец Петр Ян поздравил грузина Мераба Двалишвили с победой над Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC 311.

«Поздравляю, машина. Это было впечатляюще. Жду не дождусь нашего реванша», — написал россиянин в социальной сети.

Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей в марте 2023 года на UFC Fight Night 221.

34-летний Двалишвили защитил пояс UFC в легчайшем весе, одержав 19-ю победу в карьере при 4 поражениях. 29-летний Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере после 18 побед.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.