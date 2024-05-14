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Сегодня, 09:22

Умар Нурмагомедов может провести бой за титул UFC

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Непобежденный российский боец Умар Нурмагомедов может провести титульный бой в легчайшем весе в случае победы над американцем Кори Сэндхагеном, сообщили в команде спортсмена.

«Сэндхаген говорит, что это претендентский бой. Да, при определенном стечении обстоятельств Умар проведет бой за титул. По уровню он давно это заслужил», — передает слова представителя команды Нурмагомедова ТАСС.

Поединок между Нурмагомедовым и Сэндхагеном состоится 3 августа на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

В ходе карьеры уроженец Дагестана провел 17 поединков, все из которых завершились его победой. В активе Сэндхагена 21 бой в ММА, 17 побед и четыре поражения.

Источник: ТАСС
Кори Сэндхаген
Умар Нурмагомедов
UFC
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