Умар Нурмагомедов может провести бой за титул UFC

Непобежденный российский боец Умар Нурмагомедов может провести титульный бой в легчайшем весе в случае победы над американцем Кори Сэндхагеном, сообщили в команде спортсмена.

«Сэндхаген говорит, что это претендентский бой. Да, при определенном стечении обстоятельств Умар проведет бой за титул. По уровню он давно это заслужил», — передает слова представителя команды Нурмагомедова ТАСС.

Поединок между Нурмагомедовым и Сэндхагеном состоится 3 августа на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

В ходе карьеры уроженец Дагестана провел 17 поединков, все из которых завершились его победой. В активе Сэндхагена 21 бой в ММА, 17 побед и четыре поражения.