Умар Нурмагомедов может провести поединок с Двалишвили в начале 2025 года

Поединок между Умаром Нурмагомедовым и чемпионом UFC Мерабом Двалишвили может пройти в начале следующего года.

«Бой может состояться в начале 2025 года», — приводит ТАСС слова представителя команды Нурмагомедова.

В ночь на воскресенье Двалишвили одержал победу над Шоном О'Мэлли и стал чемпионом UFC.

28-летний Нурмагомедов выиграл каждый из своих 18 поединков в ММА. В прошлом бою, который состоялся в ночь на 3 августа в Абу-Даби (ОАЭ), уроженец Дагестана победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей.