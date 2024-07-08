Умар Нурмагомедов назвал свои любимые книги

10-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (17-0) признался, что ему нравятся книги «Атлант расправил плечи», «Сицилиец», «Граф Монте-Кристо», «Время-не-ждет».

«Мне нравится читать, очень много пользы от этого получаю. Это со школы у меня осталось. Всегда стараюсь читать, как-то развиваться, что-то умное смотреть. Читаю и художественную литературу, и религиозную. Последнее, что я прочитал, — это «Атлант расправил плечи». Очень большая книга, но мне понравилась.

Мои самые любимые книги? Понравилась книжка «Сицилиец», а еще «Граф Монте-Кристо» и «Время-не-ждет» Джека Лондона. Все, что я читал, мне понравилось», — сказал Нурмагомедов в интервью Руслану Шарипову.

Нурмагомедов следующий бой проведет против Кори Сэндхэгена (17-4) 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ранее Умар Нурмагомедов заявил, что хотел бы получить второе гражданство.