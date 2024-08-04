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Сегодня, 06:54

Умар Нурмагомедов опубликовал пост после победы на Сэндхагеном: «Наследие продолжается»

Руслан Минаев
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Боец UFC Умар Нурмагомедов опубликовал запись в соцсети после победы над американцем Кори Сэндхагеном в главном поединке турнира UFC on ABC 7, который прошел в Абу-Даби (ОАЭ).

Россиянин выиграл единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).

«Благодарю каждого, кто был причастен к этой победе. Кто болел и переживал. Наследие продолжается», — написал он.

Также боец репостнул фото со своими братьями — экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и чемпионом Bellator Усманом Нурмагомедовым — и подписью: «64:0. Совместный рекорд Умара, Усмана и Хабиба».

28-летний Нурмагомедов выиграл все 18 боев в профессиональной карьере в ММА.

Умар Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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