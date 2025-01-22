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Сегодня, 18:50

Умар Нурмагомедов отстранен от боев на полгода после поражения от Двалишвили

Сергей Ярошенко
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Российский боец Умар Нурмагомедов отстранен на полгода после поражения от Двалишвили, сообщает Атлетическая комиссия штата Калифорния.

Отмечается, что медкомиссия отстранила спортсмена на 180 дней в связи с «возможным переломом левой руки/указательного пальца». Россиянин может соркатить срок в случае предоставления справки о состоянии здоровья.

19 января Нурмагомедов проиграл грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили в поединке за титул в легчайшем весе в турнире UFC 311 и потерпел первое поражение при 18 победах в карьере. В первом раунде этого боя 29-летний россиянин сломал руку.

Ранее менеджер бойца Али Абдель-Азиз сообщил, что спортсмен вернется в октагон в начале или середине лета.

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Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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