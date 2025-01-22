Умар Нурмагомедов отстранен от боев на полгода после поражения от Двалишвили

Сегодня, 18:50
Российский боец Умар Нурмагомедов отстранен на полгода после поражения от Двалишвили, сообщает Атлетическая комиссия штата Калифорния.
Отмечается, что медкомиссия отстранила спортсмена на 180 дней в связи с «возможным переломом левой руки/указательного пальца». Россиянин может соркатить срок в случае предоставления справки о состоянии здоровья.
19 января Нурмагомедов проиграл грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили в поединке за титул в легчайшем весе в турнире UFC 311 и потерпел первое поражение при 18 победах в карьере. В первом раунде этого боя 29-летний россиянин сломал руку.
Ранее менеджер бойца Али Абдель-Азиз сообщил, что спортсмен вернется в октагон в начале или середине лета.