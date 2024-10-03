Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:20

Умар Нурмагомедов ответил Двалишвили на желание провести бой в месяц Рамадан

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов прокомментировал слова чемпиона лиги Мераба Двалишвили, который заявил, что хотел бы провести поединок в феврале или марте.

«Мераб, ты же знаешь, что Рамадан в марте, и зная это, ты настаиваешь на марте, а в феврале турнир пройдет в Австралии, а нас туда не пустят, — написал Нурмагомедов в соцсетях. — В январе будет турнир в Лос-Анджелесе — подеремся там, времени подготовиться будет достаточно. Перестаньте искать оправдания. Дайте людям то, чего они хотят, все, кто следит за нашим весом, хотят увидеть этот бой».

Двалишвили стал чемпионом благодаря победе над Шоном О'Мэлли единогласным решением судей. Умар Нурмагомедов в прошлом поединке одолел Кори Сэндхагена — все судьи отдали победу ему.

Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Зенит» разгромил «Акрон» в матче Кубка России
В Испании сообщили, что Винисиус получит «Золотой мяч»
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак» в Кубке
Замначальника филиала ВСК объявили в розыск по делу о хищении
Минобрнауки РФ раскрыло подробности изменений перечня вступительных испытаний в вузы
Сегодня
Вчера
Неделя