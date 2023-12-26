Умар Нурмагомедов планирует провести следующий поединок в UFC в марте

Ризван Магомедов, менеджер Умара Нурмагомедова, сообщил, что боец планирует провести следующий бой в UFC в марте 2024 года.

«Мы нацелены на март. Умар готов», — приводит ТАСС слова Магомедова.

Нурмагомедов дебютировал в ММА в марте 2017 года. Всего на профессиональном уровне он провел 17 боев, не потерпев ни одного поражения.

Последний бой 25-летнего спортсмена состоялся в январе. Тогда Нурмагомедов нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса. Однако позже россиянин сдал положительный допинг-тест, и его бой с Примусом был признан несостоявшимся.