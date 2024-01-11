Нурмагомедов ответил Конору: «Закрой свой рот, старый пердун»

12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (16-0) обратился к экс-чемпиону в двух весовых категориях Конору Макгрегору (22-6), который накануне обвинил семью Нурмагомедовых в употреблении допинга.

«Это говорит тот, кто убегает от USADA. Закрой свой рот, старый пердун», — написал Нурмагомедов в соцсети X.

Нурмагомедов должен был подраться с четвертым номером рейтинга Кори Сэндхэгеном (17-4), но выбыл из-за травмы, полученной во время спарринга. Бой должен был состояться 5 августа 2023-го на UFC on ESPN 50 в Нэшвилле, США.