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Сегодня, 14:47

Умар Нурмагомедов: «Никто не хочет со мной драться»

Давид Хачатрян
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12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (16-0) отметил, что UFC не может подобрать ему соперника.

«Кто-нибудь объясните мне, пожалуйста, почему никто не вызывает меня на бой?» — написал Нурмагомедов в соцсети X, на что фанат заметил: «Может быть потому, что ты срываешь бои?» Нурмагомедов ответил: «Возможно. Извините, что не дрался с травмой. Я был травмирован! Что помешало Кори снова принять бой со мной? Сейчас мне нужен бой, мне нет смысла ждать. Я должен быть более активным. Я уже потерял много времени».

Нурмагомедов должен был подраться с четвертым номером рейтинга Кори Сэндхэгеном (17-4), но выбыл из-за травмы, полученной во время спарринга. Бой должен был состояться 5 августа на UFC on ESPN 50 в Нешвелле, США.

Умар Нурмагомедов
UFC
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