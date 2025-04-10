Умар Нурмагомедов принял вызов Петра Яна, бой пройдет в октябре

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов согласился провести поединок против соотечественника Петра Яна.

Ранее Ян бросил вызов 29-летнему спортсмену, предложив провести бой в Баку или Абу-Даби.

«Приятно удивлен вызову. Вперед: Абу-Даби, октябрь», — написал Нурмагомедов в своих соцсетях.

Нурмагомедов провел 19 боев в ММА, одержав 18 побед и потерпев 1 поражение. В январе на UFC 311 он уступил в титульном бою грузину Мерабу Двалишвили решением судей.

На счету 32-летнего Яна 18 побед и 5 поражений за карьеру. Свой последний поединок россиянин провел на турнире UFC Fight Night 248 в ноябре 2024 года, победив единогласным решением судей бразильца Дейвесона Фигередо.