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Сегодня, 01:27

Умар Нурмагомедов: «Мне все равно, кто выиграет из двух жертв TikTok — Мераб или О'Мэлли. Хочу драться за пояс»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский боец легчайшего веса Умар Нурмагомедов прокомментировал свою победу над американцем Кори Сэндхагеном в главном поединке турнира UFC on ABC 7, который прошел в Абу-Даби (ОАЭ).

Нурмагомедов выиграл единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).

«Это было сложнее, чем я ожидал, этот парень — реально сильный, он — как железо. Я заслужил победу, я побил Кори в каждом раунде, пытался перевести его, но у него хорошая защита. Оставалось верить в мою ударку, во втором раунде я почувствовал, что могу победить его и в стойке, и я сделал это.
Я хочу драться за пояс. Мне все равно, кто выиграет из этих двух жертв TikTok — Мераб Двалишвили или Шон О'Мэлли. Теперь, ребята, рассказывайте, как я «никого не победил». Кори был вторым номером рейтинга. Плачьте, ребята», — сказал Нурмагомедов в интервью после поединка.

28-летний Нурмагомедов выиграл все 18 боев в профессиональной карьере в ММА.

Умар Нурмагомедов
UFC
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Умар Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена в главном поединке турнира UFC on ABC 7