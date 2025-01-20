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Умар Нурмагомедов: «Не считаю, что я проиграл Двалишвили, даже если весь мир будет убеждать в обратном»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец Умар Нурмагомедов прокомментировал поражение в со-главном поединке UFC 311 против Мераба Двалишвили.

«Никаких оправдании?. Иншала, я стану чемпионом, остальное не важно. Хвала Аллаху в любом положении. И я не считаю , что я проиграл этот бои?, если даже весь мир будет убеждать меня в обратном. Разберусь с травмами и снова в строи?, в гонку за золотом», — написал Нурмагомедов в своих соцсетях.

Ренато Мойкано и&nbsp;Ислам Махачев на&nbsp;турнире UFC 311. Махачеву нужно дать реванш Царукяну, Умар еще может стать чемпионом. Выводы после турнира UFC 311

29-летний Умар Нурмагомедов единогласным решением уступил Двалишвили в поединке за пояс UFC в легчайшем весе. Позже Нурмагомедов заявил, что сломал руку в начале боя.

Нурмагомедов впервые в карьере проиграл поединок. Теперь на его счету 18 побед и 1 поражение. У Двалишвили 19 побед при 4 поражениях.

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UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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