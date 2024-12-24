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Сегодня, 22:00

Умар Нурмагомедов против Мераба Двалишвили: дата боя в UFC

Умар Нурмогомедов проведет поединок против Мераба Двалишвили на UFC 311
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press
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Турнир UFC 311 пройдет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в ночь на 19 января. В соглавном событии вечера состоится бой россиянина Умара Нурмагомедова и грузинского бойца Мераба Двалишвили. Начало — около 7.30 по московскому времени.

28-летний Нурмагомедов в ММА провел 18 боев, все завершились победами. В последний раз Умар выходил в октагон в августе 2024 года в рамках UFC on ABC 7. Тогда российский боец победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей.

33-летний Двалишвили в профессиональной карьере провел 22 поединка, в которых одержал 18 побед и потерпел четыре поражения. Последний бой Мераб провел 15 сентября 2024-го на турнире UFC 306. Тогда грузин одержал победу над американцем Шоном О'Мэлли единогласным решением судей.

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UFC 311
Умар Нурмагомедов
UFC
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