Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 23:30

Умар Нурмагомедов против Мераба Двалишвили: дата и время начала боя UFC 311

Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили проведут бой UFC 311 в ночь на 19 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Умар Нумагомедов и Мераб Двалишвили.
Фото Global Look Press, Getty Images
Telegram Дзен

Российский боец Умар Нурмагомедов и грузинско-американский чемпион легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили проведут титульный бой на турнире UFC 311 в ночь с 18 на 19 января. Вечер смешанных единоборств пройдет в «Induit Dome» в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Начало соглавного боя турнира — около 7.30 по московскому времени

Нурмагомедову — 28 лет. Его рекорд в профессиональных единоборствах — 18 побед и ни одного поражения. Двалишвили — 30 лет, у него — 18 побед и 4 поражения на профессиональном уровне.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

В прямом эфире трансляция боя Нурмагомедов — Двалишвили должна пройти на телеканале и сайте «Матч ТВ», как и других поединков основного карда. «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass обычно показывают бои турниров UFC в полном объеме. Также смотреть мероприятие можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (при наличии подписки в окне ретрансляции федерального спортивного телеканала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 311 с боем Нурмагомедов — Двалишвили. Отслеживать результаты и ключевые события боев можно в матч-центре нашего сайта и ленте новостей UFC.

Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: последние новости, статистика и прогнозы на бой UFC 311.

1
UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Газпром» сообщил о прекращении поставок газа через Украину
Топ-5 самых шокирующих травм в ММА и боксе
С 1 января в России выросли зарплаты бюджетников и пенсии
Как спортсмены поздравили россиян с Новым годом: Ротенберг, Навка, Щербакова и другие
Актриса из картины «Москва слезам не верит» умерла в возрасте 90 лет
Габриэла Дабровски играла весь сезон, проходя лечение рака груди
Материалы сюжета Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Ислам Махачев против Армана Царукяна: дата и время начала боя UFC 311
UFC показал форму Царукяна перед реваншем с Махачевым
Али Абдель-Азиз: «Думаю, Махачев может победить даже Алекса Перейру в полутяжелом весе»
Хрюнов — о бое Махачева и Царукяна: «Болею за Ислама. Думаю, он одержит победу»
Менеджер Махачева Абдель-Азиз: «Царукян — зверь, он еще станет чемпионом»
Немков — о бое Махачева с Царукяном: «Арман поднабрал, Ислам тоже вырос. Поединок будет конкурентный»
Сегодня
Вчера
Неделя