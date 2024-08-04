Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 03:56

Умар Нурмагомедов проведет бой за титул UFC с победителем поединка Двалишвили — О'Мэлли

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Глава UFC Дана Уайт заявил, что российский боец легчайшего веса Умар Нурмагомедов проведет титульный поединок против победителя боя Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли.

В ночь с 3 на 4 августа Нурмагомедов победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей в главном бою турнира UFC on ABC 7, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ).

«Дана сказал мне, что Умар встретится с победителем боя Мераб — О'Мэлли», — заявил журналист Кевин Йол.

Бой Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США) и станет главным поединком турнира UFC 306.

Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
Шон О`Мэлли
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Маршан завоевал четвертое золото на Олимпиаде-2024
В Феодосии толпа избила российского боксера Дмитрия Двали
Захарова назвала угрозу Киева Крымскому мосту терроризмом в чистом виде
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Украинец рассказал о бегущих из страны от мобилизации дальнобойщиках
Режим ЧС ввели в Морозовском районе Ростовской области после атаки беспилотников
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гордеев о поражении Фергюсона от Кьезы: «У Тони как будто пропало желание»