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Сегодня, 11:27

Умар Нурмагомедов: «Мне стыдно, что чемпионом моего дивизиона является О'Мэлли — клоун и посмешище»

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Непобежденный российский боец Умар Нурмагомедов раскритиковал действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Шона О'Мэлли.

«Мы с Шоном два разных человека. Ему нравится быть посмешищем. Мы с ним разные, и мне стыдно, что чемпионом нашего дивизиона является Шон О'Мэлли. Мужчина должен быть другим — он должен быть хорошим примером для молодого поколения и не может вести себя как клоун», — сказал Умар в интервью Даниэлю Кормье.

В ночь с 3 на 4 августа Нурмагомедов (17-0) проведет поединок против американца Кори Сэндхагена (17-4). Их бой возглавит главный кард турнира UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Кори Сэндхаген
Умар Нурмагомедов
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