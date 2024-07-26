Сегодня, 06:26
Российский боец UFC Умар Нурмагомедов рассказал, чем его троюродный брат Хабиб Нурмагомедов похож на своего отца Абдулманапа.
«Чем Хабиб похож на своего отца? Он очень сильно критикует. Он правильно делает, и дядя делал правильно. Он самый большой критик в моей жизни для меня. Очень сильно возвращает тебя на землю. Говорит: «Ты будешь отдыхать, когда завершишь карьеру. Когда ты будешь чемпионом, когда будет много защит. Вот тогда ты сумеешь полноценно отдохнуть. Но теперь. Вот эти поездки в Архыз, на какие-то пляжи, отдых — забудь! Ты должен пахать, ты профессиональный спортсмен».
Очень сильно это помогает. И для меня это мотивация... не то, чтобы мотивация — это для меня человек, который возвращает обратно на мой путь, которого я должен придерживаться. Говорит: «Э! Сходишь с рельсов. Туда вернись. Там стой, там лучше», — цитирует Sport24 Умара.