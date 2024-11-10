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Сегодня, 09:20

Умар Нурмагомедов рассказал, что не будет драться с Двалишвили до Рамадана

Владислав Маслов
Корреспондент
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Боец UFC Умар Нурмагомедов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем следующем поединке под эгидой организации.

— Какова ситуация с твоим следующим боем?

— Жду, что скажет UFC. Там есть два варианта — есть возможность, что дадут сразу за пояс, это будет после Рамадана (мусульманский пост в 2025 году завершится 30 марта — Прим. «СЭ»). Если боя за пояс не будет, то приму любой другой бой — до Рамадана хочу подраться, в январе. Или после Рамадана — в мае уже за пояс.

— То есть титульника с Двалишвили в январе не будет.

— Его 100 процентов до Рамадана не будет. Это уже у него надо спрашивать, почему. Это не связано с тем, что я отказываюсь. Я принимаю бои.

Умар Нурмагомедов. «Хочу в Йемен, там красивая архитектура». Умар Нурмагомедов: слова Двалишвили, Петр Ян vs Фигейредо, дерзость Топурии

Умар Нурмагомедов
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