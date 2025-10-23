Умар Нурмагомедов о своем первом поражении: «Конечно, я ожидал, что моя карьера будет такой же, как у Хабиба»

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов рассказал, как пережил свое первое поражение.

Оно произошло на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе в бою за титул чемпиона UFC в легчайшем весе с грузином Мерабом Двалишвили.

«Изначально я был расстроен, конечно, сразу после боя. Но потом я понял, что MMA это не все, что есть в жизни. Как и идеальный рекорд. Конечно, я ожидал, что моя карьера будет такой же, как у Хабиба, я хотел повторить его результат, но у нас есть много чемпионов, таких как Жорж Сен-Пьер. Он проигрывал много раз, но у всех взял реванш. И все признают, что он один из величайших. Думаю, что мой путь будет похож на путь Ислама [Махачева]. Но, так или иначе, я стану чемпионом», — цитирует Нурмагомедова TNT Sports.

25 октября Нурмагомедов проведет бой против американца Марио Баутисты. Он пройдет турнире UFC 321.