Умар Нурмагомедов рассказал, как возникла перепалка с Двалишвили перед пресс-конференцией

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов в интервью «СЭ» рассказал, с чего начался его конфликт с чемпионом организации в легчайшем весе Мерабом Двалишвили в подтрибунном помещении перед пресс-конференцией 6 декабря.

— С чего началась ваша перепалка перед пресс-конференцией? Она есть на видео, но не с самого начала.

— Там было много медиаканалов, и я на него обернулся. И как-то улыбнулся... Не то что ему, а сама ситуация... И он начал: «Почему ты ко мне неуважение проявляешь?!» Я хочу понять — о чем ты говоришь? Где я тебя оскорбил? У него как пластинка заела. Я ему говорю: «Э, по кайфу мне. Что ты мне можешь сделать?» Вижу, что человек не хочет разговаривать, не хочет объяснять, о чем он говорит. Чем я тебя задел? Потом: «Сюда иди, сюда иди». Туда, где охрана есть. Есть тип людей, которые воодушевляются, когда их держат. «Позвони». — «Хорошо». Жду звонок. Не было звонка до сих пор.

— А ему легко найти твой номер?

— Две секунды. Есть много общих знакомых. Главное — желание.

Бой между Нурмагомедовым и Двалишвили состоится 18 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе.