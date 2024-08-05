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Сегодня, 06:35

Умар Нурмагомедов рассказал, какой совет ему дал Хабиб в бою с Сэндхагеном

Давид Хачатрян
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10-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (18-0) признался, что экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) перед четвертым раундом сказал ему, что ни в коем случае нельзя показывать слабость.

«После третьего раунда Хабиб сказал: «Сейчас будут решающие раунды, и в них ты должен проявить силу и не показывать слабость. Ты должен быть сильным. Иди вперед и завоюй эту победу. Не упускай ни секунды»», — приводит слова Нурмагомедова MMA Fighting.

Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена (17-5) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

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