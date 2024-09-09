Умар Нурмагомедов: «Мало кто может делать то, что делает Хабиб для своих близких»

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (18-0) поблагодарил своего старшего брата, экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0), за то, что он помогает своим близким.

«Мало кто может делать то, что делает Хабиб для своих близких. Очень много жертв ради нас, братишек. Пусть Аллах будет тобой доволен, Старший», — написал Умар в соцсетях.

Усман Нурмагомедов (18-0) победил Александра Шаблия (24-3) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 8 сентября на Bellator Champions Series 4 на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.