Умар Нурмагомедов: «Нужно опасаться травм при подготовке к Сэндхэгену»

10-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (17-0) рассказал, что он не испытывает волнения перед боем со вторым номером рейтинга в легчайшем весе Кори Сэндхэгеном (17-4).

«Абсолютно спокоен и понимаю, что, может, это опыт, уже столько лет в этом, столько лет дерешься, столько лет выступаешь, может, и от этого зависит, но на данном этапе никакого волнения не присутствует, понимаю, что нужно будет хорошо выступить, хорошо подготовиться, у меня три тяжелых недели, в которых нужно будет все до самой мелочи делать дисциплинированно: сон, еда, тренировка, чтобы все было качественно, опасаться травм и сгонять на диете правильно вес, восстановиться и выступить.

Вот в голове только это, а так в целом сказать, что дополнительно есть какие-то нервы [не могу]. Я вот даже понимаю, что на турнире будет очень много моих родственников, отец, все дядьки, братья, очень много друзей, никаких волнений", — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале Хабиба.

Нурмагомедов следующий бой проведет против Сэндхэгена 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.