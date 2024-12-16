Умар Нурмагомедов: «Нейт Диас — персонаж, который пальцы показывает, только когда охрана есть»

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов в интервью «СЭ» рассказал, с чего начался конфликт между Исламом Махачевым и Нейтом Диасом после пресс-конференции, прошедшей в Лас-Вегасе 6 декабря.

— А что было после пресс-конференции? Имею в виду перепалку между Исламом и Нейтом Диасом.

— Это тоже такой персонаж, который знает, что охрана есть. Когда ты рядом проходишь — вот у тебя шаговая доступность — и если ударить хочешь, то вот у тебя все в доступе. Зачем ты отходишь и потом оттуда пальцы показываешь, че-то кидаешь?

— Он первым начал?

— Конечно. Кому он интересен?

— То есть какие-то жесты пошли.

— Да. Все, что с ним можно сделать, с ним сделали тогда еще, давняя история (речь о драке команд Хабиба и братьев Диас в 2015 году. — Прим. «СЭ»). Получил он тогда то, что нужно получить. А чтобы что-то сделать... Это хайп. Там, где охрана есть, они умеют двигаться. А без охраны, без ничего они даже в твою сторону не посмотрят, прямо пойдут.