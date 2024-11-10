Умар Нурмагомедов считает, что Топурия может решать конфликты с другими бойцами личной встречей

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов в интервью «СЭ» прокомментировал конфликты своего брата Усмана Нурмагомедова и Ислама Махачева с Илией Топурией.

— По поводу Топурии. Вряд ли ты сейчас думаешь о полулегком весе, но тем не менее: как с ним надо драться, чтобы его победить?

— [Макс] Холлоуэй неплохо справлялся... Думаю, в стиле Холлоуэя. Только не застаиваться перед ним — с ним нельзя зарубаться, с ним нужно выходить на дистанцию — и работать. Илия неплох. Сейчас он молод, голоден. Посмотрим, сейчас он хорошо идет.

— С Усманом они зацепились [в соцсетях].

— Илия хоть и говорит, что это не он начал, — но это он. Он же сказал, что не хочет выписывать Исламу чек за сломанную челюсть. Кому ты можешь сломать челюсть? Если ты можешь — это что, тяжело найти человека и сказать ему «Пойдем, подеремся»? А так — я не думаю, что Ислам уступит ему где-нибудь [в бою]. И Усман тоже. Просто есть спорт — он остается внутри клетки, а есть улица. Если у тебя есть проблемы на улице — то у меня тоже нет никаких проблем [чтобы разобраться].