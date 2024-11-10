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Умар Нурмагомедов — о Двалишвили: «Его слова о том, что я убежал от боя... Вроде чемпионы так не делают»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Российский боец UFC Умар Нурмагомедов в интервью «СЭ» ответил на критику со стороны Мераба Двалишвили.

— Видно, что человек как-то плохо реагирует на мое имя. Вроде ты чемпион, и не должен этого делать. Вроде пояс говорит о том, что ты можешь выиграть у любого. Не знаю я... Но ему задали вопрос провокационно, это может любого завести. Но в целом, что он говорил — что Умар убежал, что Умар принял другой бой, чтобы быть нокаутированным — все это воздух.

— Он говорит, что с твоей стороны есть неуважение.

— Он это все говорит относительно того, что я хочу с ним драться. Типа я не заслужил. Вот это «заслужил-не заслужил»... Как люди до сих пор на этом зациклены? Выбросите это вообще из головы. UFC делает, что хочет. Любой, кто имеет какую-то фан-базу и кого они хотят поставить, тот будет драться.

Вон, дебют делает парень — и сразу за пояс. Потому что у него есть пара миллионов [подписчиков] на ютубе. Наверное, он и сам боец [хороший], я не знаю, не следил за его карьерой. Кай Асакура. В Rizin был чемпионом. Просто вот это «заслужил» — это все вода, как говорит Камил Гаджиев (улыбается). Это все вода», — сказал Нурмагомедов «СЭ».

Умар Нурмагомедов. «Хочу в Йемен, там красивая архитектура». Умар Нурмагомедов: слова Двалишвили, Петр Ян vs Фигейредо, дерзость Топурии

Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов

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