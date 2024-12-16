Умар Нурмагомедов: «Один на один Двалишвили мне такое не скажет. Так женщины делают, знают, что их не тронут»

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов в интервью «СЭ» прокомментировал оскорбительные высказывания, которые в его адрес позволил себе чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили на пресс-конференции 6 декабря.

— Есть вещи, которые логичны, которые поддаются объяснению. А есть вещи, которые тяжело понять. Вот этот Алджамейн Стерлинг, его напарник. Чего-то хочет объяснить, чего-то сказать, уважение там... Объясните, пожалуйста, чего вам не нравится. Что я сказал, что он избегал боя? Да, он избегал. Это что — я один видел или я один сказал об этом? Что он заикался, когда его обо мне спросили? Его спросили, что ты думаешь о бойце, с которым тебе предстоит бой, скорее всего, им будет Умар Нурмагомедов. Это позиция, когда тебе нужно газовать: «Любого дайте, я с любым подерусь, я здесь чемпион, я это докажу». А он от темы уходит. «Я — человек компании». Кто вообще так говорит — «я — человек компании»? Откуда вообще этот сленг? Что ты этим хочешь сказать? Что тебе должны давать бои, которые тебе интересны? С точки зрения банального объяснения каких-то элементарных вещей для меня непонятно, какую позицию он занял.

Он матерится, что-то говорит, меня обзывает... Я вам честно говорю: он мне в лицо, один на один, это все не скажет. Там, где не будет никого, там, где мы останемся с ним, где нужно будет сказать, что он хочет, вот эти оскорбления — он не скажет этого. А когда ты все это говоришь, когда между нами охрана есть — так любой человек может. Это и женщины делают! Женщина тоже оскорбляет. Она знает, что ее нельзя бить, что у нее есть какие-то... Женщина всегда выступает с позиции слабой. Чтобы что-то сказать.

Он мне говорит, что нужно быть мужчиной. «Ты не мужчина!» Как нормальный человек проанализируй свое поведение. Ты говоришь, что для тебя пояс не важен, деньги не важны, бой не важен, ты считаешь, что человек должен быть достойным. Ок. Но после этого ты говоришь, что разберешься со мной после боя. Для чего? Получается, для тебя это важно? Если для тебя не важен бой, то я здесь. Если я какие-то оскорбления сказал, то иди, спроси. Если ты можешь что-то сделать. Я же открыт к разговору.

Я на этом бреде, который он говорит, стараюсь не фокусироваться. Бывает же, что он какие-то фотошопы делает. Хочет быть смешным. Я не хочу быть смешным. Меня эта позиция не устраивает. Я не хочу людей смешить. Я хочу драться, выступать, зарабатывать свои деньги, сделать наследие для себя, для своей команды, для своей семьи. У меня другая цель. Я преследую другие цели. Не те, которые, на мой взгляд, преследует Мераб.