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Умар Нурмагомедов: статистика бойца перед турниром UFC 311

Умар Нурмагомедов проведет поединок на UFC 311 в ночь на 19 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press
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Российский боец легчайшего веса Умар Нурмагомедов проведет титульный поединок на UFC 311 с чемпионом, грузино-американским бойцом Мерабом Двалишвили в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 января. Вечер смешанных единоборств пройдет в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) на арене «Intuit Dome».

Умар Нурмагомедов и&nbsp;Мераб Двалишвили. Умар Нумагомедов vs Мераб Двалишвили: основная информация о соглавном бое UFC 311

Умар Нурмагомедов: данные и статистика бойца

Умару Нурмагомедову — 28 лет. Его рост — 173 см, весовая категория — 61 кг, размах рук — 175 см. Рекорд в профессиональных ММА — 18-0.

В предыдущем появлении в клетке россиянин победил американца Кори Сэндхэгена решением судей на UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ) 3 августа 2024 года.

Умар Нурмагомедов: результаты последних боев

Дата

Соперник

Результат

Раунд / время

Рекорд

4 августа 2024

Кори Сэндхаген (17-5)

Победа, UD

5 / 5.00

18-0

3 марта 2024

Бекзат Алмахан (17-2)

Победа, UD

3 / 5.00

15 января 2023

Раони Барселос (18-5)

Победа, KO

1 / 4.40

25 июня 2022

Нэйт Манесс (16-3)

Победа, UD

3 / 5.00

5 марта 2022

Брайэн Келлехер (24-16)

Победа, SBM

1 / 3.15

Полностью статистика и результаты боев Умара Нурмагомедова доступны на странице спортсмена на нашем сайте.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: дата и время боя

Бой Нурмагомедова и Мераба Двалишвили станет соглавным событием UFC 311. Ориентировочное время начала поединка —7.30 19 января по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 311. Результат боя Нурмагомедов — Двалишвили и других поединков вечера ММА можно отслеживать также в матч-центре сайта «СЭ» и ленте новостей UFC.

В прямом эфире главный кард UFC 311 можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru. В полном объеме поединки турнира покажут телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass (по подписке). Главные бои также можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

Главное событие UFC 311 — титульный бой легкого дивизиона между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

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