Умар Нурмагомедов вернулся к полноценным тренировкам

12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (16-0) подтвердил, что восстановился после травмы и уже проводит полноценные спарринги.

«Я вернулся к полноценным спаррингам», — написал Нурмагомедов в соцсети X, выложив фрагмент тренировки.

Нурмагомедов должен был подраться с четвертым номером рейтинга Кори Сэндхэгеном (17-4) , но выбыл из-за травмы, полученной во время спарринга. Бой должен был состояться 5 августа на UFC on ESPN 50 в Нешвелле, США.

В ноябре Дана Уайт засветил доску с боями, над которыми работают матчмейкеры, и там был указан бой Нурмагомедова и Сэндхэгена на 10 февраля 2024-го на UFC Fight Night 236 в Лас-Вегасе, США.