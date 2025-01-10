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Сегодня, 12:30

Двалишвили — о Нурмагодмедове: «Я заставлю его выглядеть слабым»

Сергей Ярошенко
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе грузинский боец Мераб Двалишвили заявил, что намерен выставить Умара Нурмагомедова слабым.

«Я собираюсь сделать Умара скромным. Он был неуважителен ко мне. Я считаю, что он избалованный маленький ребенок. Каждый раз, когда я дерусь с топовыми бойцами, я заставляю их выглядеть слабыми. Думаю, я сделаю это снова», — приводит слова бойца UFC Eurasia.

Умар Нурмагомедов и&nbsp;Мераб Двалишвили. Умар Нумагомедов vs Мераб Двалишвили: основная информация о соглавном бое UFC 311

Двалишвили и Нурмагомедов сразятся в соглавном событии 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе. Грузинский боец стал чемпионом в сентябре 2024-го на турнире UFC 306: он победил Шона О'Мэлли единогласным решением. На счету Нурмагомедова 18 побед и ни одного поражения, рекорд Двалишвили — 18-4.

В главном событии вечера чемпион легкого веса Ислам Махачев сразится с Арманом Царукяном.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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