Хавьер Мендес: «Бой Умара с Двалишвили будет самым тяжелым»

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес в интервью «СЭ» назвал самый тяжелый бой на UFC 311.

— Гаджи Рабаданов рассказал, что Ислам в невероятной форме, что он финиширует Армана в стойке в третьем или четвертом раунде.

— Это возможно, но я готовлюсь на пять раундов. Гаджи знает, о чем говорит, но я как тренер настраиваю на пять раундов. Вижу пять раундов.

— Если говорить про кики и бокс, кто больше эволюционировал — Ислам или Арман?

— Ислам.

— За какой бой вы больше переживаете — за бой Ислама или Умара?

— Я больше не нервничаю. Если спросите, какой бой будет самым тяжелым, то это бой Умара и Мераба.

Титульный бой Умара Нурмагомедова (18-0) и Мераба Двалишвили (18-4) станет соглавным событием UFC 311 в Инглвуде (США). Турнир пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В главном поединке вечера встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян (22-3). Это будет реванш, их первый бой в апреле 2019 года закончилась победой Махачева единогласным решением судей.