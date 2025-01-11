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Сегодня, 11:15

Хавьер Мендес: «Бой Умара с Двалишвили будет самым тяжелым»

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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес в интервью «СЭ» назвал самый тяжелый бой на UFC 311.

— Гаджи Рабаданов рассказал, что Ислам в невероятной форме, что он финиширует Армана в стойке в третьем или четвертом раунде.

— Это возможно, но я готовлюсь на пять раундов. Гаджи знает, о чем говорит, но я как тренер настраиваю на пять раундов. Вижу пять раундов.

— Если говорить про кики и бокс, кто больше эволюционировал — Ислам или Арман?

— Ислам.

— За какой бой вы больше переживаете — за бой Ислама или Умара?

— Я больше не нервничаю. Если спросите, какой бой будет самым тяжелым, то это бой Умара и Мераба.

Умар Нурмагомедов, Хавьер Мендес и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов. «Хабиб уверен в парнях. Сейчас он рад. Но в день турнира будет нервничать». Хавьер Мендес — о боях Махачева и Умара

Титульный бой Умара Нурмагомедова (18-0) и Мераба Двалишвили (18-4) станет соглавным событием UFC 311 в Инглвуде (США). Турнир пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В главном поединке вечера встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян (22-3). Это будет реванш, их первый бой в апреле 2019 года закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

Умар Нурмагомедов и&nbsp;Мераб Двалишвили. Умар Нумагомедов vs Мераб Двалишвили: основная информация о соглавном бое UFC 311
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