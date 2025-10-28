Умар Нурмагомедов заявил о готовности провести следующий поединок в январе

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов рассказал, когда планирует провести следующий поединок.

«Хочу вернуться в клетку как можно скорее. Скоро будут новости. Январь. Пусть они говорят, что ты кайфуешь за счет брата, но поднимешься позже и сам», — написал спортсмен в своих соцсетях.

25 октября Нурмагомедов единогласным решением судей победил американца Марио Баутисту на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). После этого поединка россиянин поднялся на первое место в рейтинге UFC в легчайшем весе.

На счету 29-летнего Нурмагомедова 19 побед (2 — нокаутом) при одном поражении в ММА.