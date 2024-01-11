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Сегодня, 11:29

Уокер заявил, что он большой поклонник российских ММА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бразильский полутяжеловес UFC Джонни Уокер поделился впечатлениями от тренировок в России и российских ММА.

«Я большой поклонник российских ММА. Мне нравятся все их события, хорошая организация. Я провел много времени в тренировочном лагере в России. Россия помогла мне улучшить борьбу и защиту от тейкдаунов, а также ударную технику. В России очень крепкие бойцы, а я люблю тренироваться, и мне нравилось заниматься с ними. Gor MMA — это действительно очень хороший зал, для меня лучший зал в России и единственный, который я там посещал. Гор — хороший парень. Сейчас он заботится о моем брате и остается моим другом. Gor MMA — лучший зал», — приводит слова Уокера MMA.Metaratings.ru.

Джонни Уокер идет на серии из трех побед, которые он одержал над молдаванином Ионом Куцелабой, шотландцем Полом Крейгом и американцем Энтони Смитом. В ночь на 14 января на турнире UFC Vegas 84 он проведет второй поединок с россиянином Магомедом Анкалаевым. Первый их бой в октябре 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби был признан несостоявшимся.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/uoker-ya-bolshoi-poklonnik-rossiiskikh-mma-322832/
Джонни Уокер
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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