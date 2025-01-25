Турнир по смешанным единоборствам PFL Road to Dubai Champions Series 1 пройдет в субботу, 25 января. Вечер ММА примет «Coca-Cola Arena» в Дубае (ОАЭ). Шоу начинается в 19.00 по московскому времени.

В главном бою российский боец Усман Нурмагомедов (18-0) проведет защиту титула чемпиона легкого дивизиона против ирландца Пола Хьюза (13-1). Бой начнется в около 00.00 мск.

В соглавном событии ивента россиянин Вадим Немков (18-2-0-1) проведет поединок в тяжелом весе с американцем Тимоти Джонсоном (18-10). Поединок ожидается в 23.30 по московскому времени.

Транслировать турнир PFL Road to Dubai Champions Series 1 с главным боем Нурмагомедов — Хьюз и соглавным событием Немков — Джонсон будет онлайн-платформа «Okko Спорт». Просмотр контента сервиса возможен при наличии платной подписки. Начало эфира — в 19.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира PFL Road to Dubai Champions Series 1. Следить за результатами поединков вечера ММА можно также в матч-центре нашего сайта.