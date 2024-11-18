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Сегодня, 13:50

Усман Нурмагомедов не планирует переходить в UFC

Камила Абдурахманова
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Менеджер Усмана Нурмагомедова Ризван Магомедов сообщил, что чемпион Bellator в легком весе пока не планирует переходить в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

«Усмана все устраивает в Bellator, он чемпион организации. Сейчас нет смысла что-то предлагать. У нас еще есть обязательства перед Bellator», — сказал Магомедов ТАСС.

В январе Нурмагомедов выйдет на поединок против ирландского бойца Пола Хьюза. В спортивной карьере спортсмена — 18 побед и ни одного поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.

Источник: ТАСС
Пол Хьюз
Усман Нурмагомедов
UFC

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