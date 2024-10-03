Нурмагомедов — Илии Топурии: «Когда ты дрался на улице, европеец?»

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов отреагировал на желание чемпиона UFC в полулегком весе Илии Топурии провести поединок с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым.

Ранее испанский боец грузинского происхождения заявил, что если он подерется с Махачевым на улице, то ему после этого придется оплатить россиянину медицинские счета.

«Просто скажи, когда ты последний раз дрался на улице, европеец?» — обратился Нурмагомедов к Топурии в соцсетях.

Следующий поединок с участием Топурии состоится 26 октября в турнире UFC 308 в Абу-Даби. Его соперником станет Макс Холлоуэй.