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Сегодня, 14:06

Нурмагомедов — Илии Топурии: «Когда ты дрался на улице, европеец?»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов отреагировал на желание чемпиона UFC в полулегком весе Илии Топурии провести поединок с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым.

Ранее испанский боец грузинского происхождения заявил, что если он подерется с Махачевым на улице, то ему после этого придется оплатить россиянину медицинские счета.

«Просто скажи, когда ты последний раз дрался на улице, европеец?» — обратился Нурмагомедов к Топурии в соцсетях.

Следующий поединок с участием Топурии состоится 26 октября в турнире UFC 308 в Абу-Даби. Его соперником станет Макс Холлоуэй.

Илия Топурия
Ислам Махачев
Усман Нурмагомедов
UFC

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