Усман Нурмагомедов поднялся на 7-е место в рейтинге лучших бойцов России, Чимаев — 9-й

В рейтинге топ-15 сильнейших российских бойцов вне зависимости от весовых категорий произошли серьезные изменения.

Во-первых, в число бойцов, за которых можно отдать голос, был включен Хамзат Чимаев. Факты «за» в случае с Хамзатом перевесили факторы «против». Ключевым стало интервью Чимаева Адаму Зубайраеву, в котором он сообщил, что у него есть только одно гражданство — российское, которое он «ни на что не променяет».

Во-вторых, на седьмое место поднялся Усман Нурмагомедов, защитивший титул чемпиона Bellator в бою с Александром Шаблием. Шаблий же рейтинг покинул.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 592 (555 + 37).

2. Вадим Немков — 513 (475 + 37).

3. Арман Царукян — 475 (438 + 37).

4. Магомед Анкалаев — 472 (435 + 37).

5. Александр Волков — 442 (405 + 37).

6. Умар Нурмагомедов — 346 (310 + 36).

7. Усман Нурмагомедов — 304 (268 + 36).

8. Анатолий Малыхин — 290 (256 + 34).

9. Хамзат Чимаев — 274 (241+33).

10. Петр Ян — 227 (194 + 33).

11. Мовсар Евлоев — 213 (181 + 32).

12. Сергей Павлович — 208 (180 + 28).

13. Шамиль Мусаев — 115 (97 + 18).

14. Магомедрасул Гасанов — 95 (80 + 15).

15. Эдуард Вартанян — 63 (51 + 12).

Бойцы, которые попали в анкеты респондентов, но не вошли в топ-15:

Евгений Гончаров — 50 (39 + 11).

Ислам Омаров — 44 (33 + 11).

Альберт Туменов — 36 (28 + 8).

Никита Крылов — 35 (27 + 8).

Шарабутдин Магомедов — 35 (24 + 11).

Рамазан Курамагомедов — 33 (25 + 8).

Азамат Мурзаканов — 26 (19 + 7).

Магомед Магомедкеримов — 25 (18 + 7).

Муслим Магомедов — 24 (19 + 5).

Денис Гольцов — 17 (13 + 4).

Магомед Умалатов — 15 (11 + 4).

Абдул-Азиз Абдулвахабов — 11 (10 + 1).

Роман Копылов — 10 (7 + 3).

Валентин Молдавский — 5 (4 + 1).

Александр Сарнавский — 3 (2 + 1).

Александр Шлеменко — 3 (2 + 1).

Олег Попов — 3 (2 + 1).

Сергей Билостенный — 3 (2 + 1).

Александр Шаблий — 2 (1 + 1).

Кто голосовал:

Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров («Матч ТВ»), Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing / Youtube-канал ОКТА ММА), Павел Городницкий (тг-канал и Youtube-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Иван Ефимов (Спортс.ру), Артем Нагорный (Спортс.ру), Янис Коханко, Роман Мазуров, Игорь Лазорин (ТАСС), Игорь Сидоров (Blood and Sweat), Денис Гейко (Red Corner), Курбан Рагимов (ННТ), Николай Алексеев (Sport24), Камил Гаджиев (Fight Nights), Армен Гулян («Наше Дело»), Виталий Тарасов, Павел Задорин (Мета ММА), Александр Атвесский (Мета ММА).

ПРАВИЛА

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца — то есть со 2 октября 2022 года — провели хотя бы один бой по ММА. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых.

Рейтинг — мужской.

Следующая публикация рейтинга — 30 октября, после UFC 308.