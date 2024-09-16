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Сегодня, 09:14

Усман Нурмагомедов: «Скоро Умар станет неоспоримым непобедимым чемпионом»

Давид Хачатрян
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Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (18-0) заявил, что чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (18-4) будет недолго владеть поясом.

«Вы можете бежать, но вам не спрятаться. Очень скоро Умар станет неоспоримым непобедимым чемпионом в легчайшем весе и будет держать этот пояс столько, сколько захочет, иншааллах», — написал Усман в соцсетях.

Двалишвили победил Шона О'Мэлли (18-2) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.

Мераб Двалишвили
Усман Нурмагомедов
UFC

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