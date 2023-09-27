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Сегодня, 12:00

Усман Нурмагомедов — о реванше Махачева и Оливейры: «Результат будет тем же»

Давид Хачатрян
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Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (17-0) сомневается, что экс-чемпион в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) сможет победить чемпиона Ислама Махачева (24-1).

«Я думаю, что результат будет тем же, — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN. — Конечно, Чарльз Оливейра, может быть, исправит какие-то ошибки. Это бой. Всякое может случиться. Но я знаю, что Ислам очень усердно тренируется. Он очень умный. Он умеет бить и бороться. Я не думаю, что Чарльз Оливейра сможет поставить его в затруднительное положение».

Махачев и Оливейра проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ислам Махачев
Усман Нурмагомедов
Чарльз Оливейра
UFC
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