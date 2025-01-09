Усман Нурмагомедов уверен, что Умар и Махачев одержат победу на UFC 311

Чемпион Bellator в легком весе россиянин Усман Нурмагомедов рассказал о предстоящих боях соотечественников Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова на турнире UFC 311.

«Я смотрел много боев Армана и Мераба, и эти парни не растут. Да, это бойцы хорошего уровня. Но в последних двух-трех поединках они не прогрессировали. И я считаю, Ислам и Умар финишируют их», — приводит слова Нурмагомедова MMAJunkie.

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) пройдет в турнире UFC 311 в США (Инглвуд) в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

В соглавном событии UFC 311 россиянин Умар Нурмагомедов встретится с чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.